Pressestimmen: "Das österreichische Märchen ist ausgelesen"

von SPORT1 03.07.2024 • 10:40 Uhr Das letzte Achtelfinale bei der Europameisterschaft endet dramatisch. Während Österreich die Koffer packen muss, fightet sich die Türkei ins Viertelfinale. Die Enttäuschung bei Geheimfavorit Österreich ist groß. SPORT1 hat die Pressestimmen im Überblick.

Tränen-Drama bei den Österreichern! Nach dem Aus im EM-Achtelfinale gegen die Türkei ist für den Geheimfavoriten plötzlich Schluss. In einer spektakulären Partie verpasste Christoph Baumgartner den späten Ausgleichstreffer, er scheiterte denkbar knapp an Mert Günok. Nach der 1:2-Niederlage flossen nicht nur bei Baumgartner die Tränen, die Enttäuschung war riesig.

Auch an den internationalen Medien ging das emotionale Finish nicht spurlos vorbei. Aus Geheimfavorit wurde „Geh-Heim-Favorit“. Der Traum ist ausgeträumt, Doppeltorschütze Merih Demiral stürzt Österreich ins Tal der Tränen, resümierte beispielsweise die Schweizer Zeitung Blick. SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.

Österreich ist im EM-Achtelfinale gegen die Türkei ausgeschieden

Österreich

Krone: „Türkei beendet Österreichs EM-‚Sommermärchen‘. Der Traum von Historischem ist ausgeträumt. Bittere Tränen nach Topchance in der Nachspielzeit. Komplette Leere bei Österreichs EM-Helden! Entsprechend groß war der Frust im rot-weiß-roten Lager, bei Michael Gregoritsch, Alexander Prass, Baumgartner und Co. flossen nach Schlusspfiff die Tränen.“

Kurier: „Aus der Traum, geplatzt um 22.52 Uhr in Leipzig. Österreich erwischte im EM-Achtelfinale keinen perfekten Abend und verlor gegen die Türkei nach erbittertem Kampf 1:2. Heimflug statt Viertelfinale in Berlin gegen die Niederlande. Die Spieler lagen schwer enttäuscht auf dem Boden, mussten getröstet werden, während die Türken um sie herum ausgelassen feierten. Das österreichische Fußball-Märchen ist ausgelesen, weil die Türken die richtigen Lehren aus dem 1:6 im März gezogen hatten.“

Sport ORF: „Österreich wartet weiter auf einen Sieg in einem K.o.-Spiel seit 1954, die Türkei darf hingegen nun um ihr erstes EM-Halbfinale seit 2008 spielen. Gegner sind die Niederlande am Samstag im Olympiastadion von Berlin, wo zuletzt das ÖFB-Team seine Rolle als „Geheimfavorit“ unterstrich. In einer wie erwartet emotionalen Partie landete die Mannschaft von Rangnick auf dem bitteren Boden der Realität.“

Türkei

Milliyet: „Merih Demirals historisches Tor gegen Österreich im Nationalteam! Im Achtelfinale der EURO 2024 traf unsere Fußballnationalmannschaft auf Österreich. Merih Demiral drückte dem Spiel mit seinen Toren in unserer Nationalmannschaft, die großartig in das Spiel startete, seinen Stempel auf.“

Habertürk: „Viertelfinale! Türkisch voraus, türkisch vorwärts!“

Schweiz

Blick: „Der doppelte Demiral stürzt Österreich ins Tal der Tränen! Ralf Rangnicks Mannschaft scheitert am Dienstagabend im Regen von Leipzig dabei, Historisches zu erreichen: Seit der WM 1954 in der Schweiz hat Österreich kein K.-o.-Spiel mehr gewinnen können. Und in ein EM-Viertelfinale ist unser östlicher Nachbar noch nie vorgestoßen. Merih Demiral zerstört alle rot-weiß-roten Träume. Der türkische Innenverteidiger avanciert mit seinem Doppelpack zum Matchwinner, erzielt seine Länderspieltore drei und vier.“

Watson: „Geh-Heim-Favorit statt Geheimfavorit – Österreichs EM-Traum endet gegen die Türkei. Groß waren die Träume in Fußball-Österreich, zumal mit der Türkei im Achtelfinale ein Gegner wartete, den man vor wenigen Monaten noch mit 6:1 wegklatschte. Doch dann gingen all diese Träume im Leipziger Regen baden – und zwar schon nach wenigen Sekunden.“

Sport: „Die Türkei stutzt dem österreichischen Adler die Flügel.“

Spanien

Marca: „Die Türkei träumt weiter und wird im Viertelfinale gegen die Niederlande spielen. Güler erfand und assistierte, Demiral führte aus und traf und Günok rettete mit einer stratosphärischen Hand im letzten Moment des Spiels.“

Mundo Deportivo: „Güler und Demiral entfachen die türkische Leidenschaft bei der EM. Zwei Tore des Innenverteidigers nach Eckbällen des Real-Madrid-Spielers sorgten für den Sieg gegen Österreich und den Einzug der Montella-Elf ins Viertelfinale gegen die Niederlande.“

England

Sun: „Ralf Reichts: Merih Demiral überrascht das Team von Ralf Rangnick mit zwei Toren und die Türkei steht im Viertelfinale der Euro 2024-Sein Name hallte durch die Red Bull Arena, als Leipzig in Istanbul verwandelt wurde. Aus jeder türkischen Ecke skandierte die gesamte türkische Fanschaar: ‚Arda Güler‘.“

Daily Mail: „Die Türkei schaltet Österreich aus und trifft im Viertelfinale auf die Niederlande. Torhüter Mert Günok rettet sein Team mit einer Glanzparade in letzter Sekunde zum 2:1-Sieg.“

Guardian: „Demiral führt die Türkei mit Doppelpack an Österreich vorbei ins Viertelfinale. Das Spiel war als Kampf zwischen türkischen Emotionen und Österreichs mechanischem Drill angekündigt worden.

Italien

Gazzetta dello Sport: „Doppelter Demiral gegen Österreich, Montellas Türkei im Viertelfinale. Der Doppelpack des ehemaligen Juve- und Atalanta-Verteidigers gab den Ausschlag, während Gregoritsch den Österreichern im Finale nicht genügte. Der italienische Trainer trifft am Samstag in Berlin auf die Niederlande.“

