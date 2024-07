EM 2024: Verwirrung um DFB-Hotel vor Spanien-Kracher

Die DFB-Auswahl reist im Vorfeld des Viertelfinals gegen Spanien bereits am Donnerstag an den Spielort nach Stuttgart. Dort aber muss die Nationalmannschaft ein ungewohntes Quartier beziehen – aufgrund einer UEFA -Entscheidung.

Bereits zum Auftakt des EM-Trainingslagers in Blankenhain philosophierten Julian Nagelsmann und Rudi Völler über eine angenehme Nachtruhe und die richtigen Träume. Was als kleiner Schlummer-Ausflug startete, wird nun ein ernstes Thema beim DFB.

Denn: Die Mannschaft muss nach SPORT1 -Informationen am Donnerstag in Stuttgart ein ungewohntes Hotel beziehen, MagentaTV berichtete zuerst über den Vorgang.

Anderes Hotel, schlechtes Omen? Die DFB-Erinnerungen

Dem Usus treu bleibend, reist die DFB-Auswahl bereits einen Tag vor der jeweiligen EM-Partie an die Spielorte, so auch vor dem Spanien-Viertelfinale am Donnerstag nach Stuttgart - dort aber wartet die Überraschung.