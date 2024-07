Yamal schreibt EM-Geschichte: "Was für ein wahnsinniges Tor!"

„Kaum zu beschreiben, brutale Qualität“, jubelte Magenta -Experte Michael Ballack: „Eine überragende Aktion, einfach toll gemacht“. Auch Christoph Kramer zeigte sich im ZDF begeistert. „Der Ball, fast aus dem Stand - da brauchst du schon ganz viel Gefühl im Fuß. Nicht mal seine Tempodribblings, sondern dass er immer den richtigen Pass im richtigen Moment mit der richtigen Schärfe findet. Der findet Bälle in Zwischenräumen - also das ist ein Wahnsinnsspieler.“

Yamal, der folgerichtig auch als „Man of the Match“ geehrt wurde, löst den Schweizer Johan Vonlanthen ab, der bei der EM 2004 im Alter von 18 Jahren und 141 Tagen getroffen hatte. Mit einem Traumsolo von der rechten Strafraumkante in die Mitte inszenierte sich das Barca-Juwel selbst, schloss mit seinem starken linken Fuß per herausragendem Schlenzer ins lange Eck ab. Der Ball prallte vom Innenpfosten ins Tor - und löste spanische Jubelarien aus.