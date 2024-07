EM-Halbfinale in Dortmund: Zwei Megastars vor Ort im Stadion

Über 100.000 Fußball-Fans fieberten am Mittwochabend allein vor Ort in Dortmund beim zweiten EM-Halbfinale zwischen den Niederlanden und England mit - unter ihnen auch zwei waschechte Megastars.

Adele und Ed Sheeran bejubeln in Dortmund Englands Finaleinzug

Laut der Polizei Dortmund war am Mittwoch ein größtenteils friedliches Miteinander unzähliger Fußballfans in Dortmund zu beobachten - von einem gewalttätigen Vorfall rund um ein Restaurant abgesehen. Weit über 100.000 Menschen seien in der Stadt, allein 100.000 nahmen am zweistündigen Fanwalk teil.