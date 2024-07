Erdogan lobt Türkei nach EM-Aus: "Seid unsere Champions"

Der türkische Präsident besuchte die Mannschaft nach der Niederlage gegen die Niederlande in der Kabine.

Als Recep Tayyip Erdogan nach dem EM-Aus die Kabine der Türken betrat, schüttelte der Präsident jedem Spieler einzeln die Hand und richtete aufbauende Worte an die niedergeschlagene Mannschaft. "Ich gratuliere euch allen. Auch wenn wir heute hier dieses Ergebnis erzielt haben, seid ihr unsere Champions", sagte Erdogan nach der 1:2 (1:0)-Niederlage im Viertelfinale am Samstag in Berlin gegen die Niederlande.