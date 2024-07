Spanien-Star will Kroos "in den Ruhestand schicken"

Geht es nach seinem bisherigen Mitspieler Joselu, dann bestreitet Toni Kroos am Freitag (ab 18 Uhr im LIVETICKER) sein letztes Spiel als Fußball-Profi. „Er war ein Freund. Ich habe viel mit ihm gesprochen und er hat mir viele Ratschläge gegeben. Er ist von grundlegender Bedeutung für Deutschland und war es auch für Real Madrid“, sagte der gebürtige Stuttgarter voller Respekt im Trainingslager der spanischen Nationalmannschaft in Donaueschingen - und betonte mit einem Lächeln: „Hoffen wir, Toni am Freitag in den Ruhestand zu schicken.“