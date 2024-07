Klopp idealer Southgate-Nachfolger? "Er hätte die Massen hinter sich"

von Holger Badstuber 15.07.2024 • 19:30 Uhr SPORT1-Kolumnist Holger Badstuber sieht die Spanier als verdienten EM-Sieger. Gleichzeitig sieht er eine große Gefahr für die Top-Stars und erklärt, warum Jürgen Klopp der ideale Southgate-Nachfolger in England wäre.

Hallo Fußball-Freunde,

der EM-Titel ist vergeben - der Top-Favorit hat sich im Finale durchgesetzt. Herzlichen Glückwunsch nach Spanien! Wer EM-Spiele gegen Kroatien, Italien, Albanien, Georgien, Deutschland, Frankreich und England mit solch facettenreicher Spielweise und vorbildlichem Teamgeist gewinnt, hat den Pokal verdient.

Obwohl das Endspiel letztlich Nuancen entschieden haben, war das Resultat keine Überraschung, sondern die logische Folge einer tollen Entwicklung unter Trainer Luis de la Fuente. Ihm und seinem Team mit Rodri, Ruiz, Olmo, Pedri, Gavi, Yamal, William und Ferran Torres stehen weitere goldene Jahre bevor.

An ihnen gilt es sich zu orientieren - gerade auch aus deutscher Perspektive. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber noch nicht so weit. Also, DFB, ruhig bleiben, auf den Fußball konzentrieren, die vielversprechende Kultur weiter formen, dann wird auch unsere Zeit wieder kommen!

Top-Stars bereits am Limit

Künftig sehe ich aber auch eine große Gefahr. Jude Bellingham hat in seinem Statement nach dem Finale darauf hingewiesen, weil es England bei diesem Turnier schon zum Verhängnis wurde.

Die Stars spielen in den stärksten Teams der Welt, in den stärksten Ligen der Welt. Nach einer langen Saison sind viele einfach platt. Ich kenne das aus meiner Zeit. 2011/12 habe ich 61 Pflichtspiele gemacht, inklusive eines aufreibenden Duells mit dem BVB, dem Drama dahoam und einer EM, das geht nicht spurlos an einem vorüber und ist zu viel.

Harry Kane hat mit seinen 30 Jahren jetzt 62 Pflichtspiele in einem Jahr hinter sich. In der kommenden Saison wird der Modus der Champions League erweitert, im Sommer 2025 wird die Klub-WM ausgetragen. Die Anforderungen steigen.

Badstuber: Kane braucht neue Rolle bei Bayern

Für Bayern hat Kane in der Rückrunde nicht mehr die große Torgefahr ausgestrahlt - außer bei Elfmetern. Das war nicht der Kane, den man sich in München gewünscht hat. Sein Akku ist leer. Das hat sich bei der EM gezeigt - außer bei Elfmetern. Aber ist das der einzige Grund, ihn immer spielen zu lassen? Jeder Bayern-Fan muss hoffen, dass das in eine andere Richtung geht und Kane dosierter eingesetzt wird. Nur so kann er wieder Chancen kreieren und in der entscheidenden Phase der Saison stark sein.

Ich denke, dass Gareth Southgate grundsätzlich eine ökonomische Taktik gewählt hat, weil er gemerkt hat, dass er mit den Kräften seiner Stars haushalten muss. Beinahe wäre diese Taktik - so grausig sie auch anzusehen war - sogar aufgegangen.

Badstuber: Klopp als Southgate-Nachfolger

Unabhängig davon würde den Three Lions ein neuer Impuls durch einen neuen Coach eventuell guttun. Jürgen Klopp ist auf dem Markt. Er könnte wohl jeden Verein übernehmen, aber sicher nicht jede Nation. England wäre definitiv eine Option! Why not? Er hätte die Massen hinter sich, eine Mannschaft, die viel Potenzial hat und er bringt als Persönlichkeit das mit, was England noch braucht, um komplett durchzustarten. Ich würde es gerne sehen, wenn England bei ihm anfragt und bin sicher, er würde auch darüber ernsthaft nachdenken. Eine WM reizt jeden.

Bis dahin ist noch etwas Zeit. Grundsätzlich können wir als Gastgeberland erstmal zufrieden mit dieser EM sein. Es waren nicht immer die attraktivsten Spiele, weil die Defensive bei den meisten Teams im Vordergrund stand, aber in der K.o.-Phase wurde es richtig spannend.

Spanien zeigt, worauf es ankommt

Spanien hat dann gezeigt, worauf es im modernen Fußball ankommt: Über die defensive Stabilität wird schnell nach vorne gespielt. Dann wieder den Gegner kommen lassen, um ihn im Anschluss zu jagen, Fehler zu erzwingen und vorne eiskalt zuzuschlagen.

Wenn ich im Stadion war, habe ich die Atmosphäre sehr genossen, die Stimmung war da, das hat auch die DFB-Elf mit ihrer neuen Identität geschafft. Ich freue mich, dass ich die EM für SPORT1 begleiten durfte und bedanke mich fürs Mitlesen.

Euch allen wünsche ich jetzt eine schöne, (kurze) fußballfreie Zeit!