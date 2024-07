Lamine Yamal: Was Sie über den neuen Fußball-Stern noch nicht wussten

von Christian Paschwitz 13.07.2024 • 16:29 Uhr Spaniens Wunderkind Lamine Yamal elektrisiert die Fußball-Welt. Doch wird der Super-Youngster mit der Zahnspange wirklich zum neuen Messi? Warnende Beispiele gibt es genug. Ein SPORT1-Versuch, das Phänomen zu erklären.

Zumindest so viel steht fest: Natürlich wird auch bei Lamine Yamal dieser Tage nichts dem Zufall überlassen. Warum sollte es auch? Zu wichtig erscheint, dass Spaniens Fußball-Wunderkind perfekt in Szene gesetzt wird - genau so, wie der 16-Jährige selbst in höchster Perfektion abliefert.

Und so verwundert es kaum, dass Yamal, dessen voller Name Lamine Yamal Nasraoui Ebana lautet, just vor seiner Mega-Performance und diesem Tor zum Mit-der-Zunge-Schnalze beim 2:1 gegen Frankreich im EM-Halbfinale nicht zuletzt auch dort die Klaviatur der Selbstinszenierung bespielt, wo es Fans und Öffentlichkeit heutzutage erwarten dürfen.

Lamine Yamal aus Spanien gilt als der kommende Weltstar im Fußball

Auf Youtube läuft ein Sechs-Minuten-Video von GQ Sports gerade rauf und runter und nennt dabei die zehn Dinge, ohne die der Rekorde und Maßstäbe brechende Teenager nicht leben könne, wie es darin heißt.

So tickt Spaniens neuer Superstar Lamine Yamal

Neben allerlei bereits Bekanntem (Leibspeise Reis mit Erdnuss-Sause aus dem Herkunftsland seiner Mutter Sheila Ebana in Äquatiorial Guinea; stolzer Playstation-5-Besitzer mit Vorliebe für Fortnite und FIFA; kulinarische Schwäche auch für das erstmals bei seiner Oma gekostete Gebäck Marokkos, von wo wiederum Vater Mounir herstammt) verrät Yamal dabei auch manch mehr oder minder essenziell Neues.

Da gibt es aufklärende Informationen über seine weißen Arbeitsschuhe, das Modell F50 von Adidas, das auch sein großes Vorbild Lionel Messi auf dem Rasen trägt.

Zu sehen sind auch reichlich Kindheitsfotos wie etwa mit dem Papa aus dem Skatepark in Granollers, einer Kleinstadt nordöstlich von Barcelona, wo Yamals Höhenflug vor nicht allzu langer Zeit begonnen hat.

Was weder die Hauptperson selbst noch seine PR-Maschine zu erklären vermag, ist indes, wohin die Reise mit dem Ausnahme-Kicker im Teenager-Alter noch gehen kann. Und wie es bisher nur dazu kommen konnte.

 01:01 Spanien-Youngster Lamine Yamal erklärt sein Traumtor

Für Kroos der Beste

„Er war diese Saison der beste Mann von Barcelona“, hatte Toni Kroos vor dem Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft (1:2 nach Verlängerung) gegen ebenjene Spanier mit Yamal in der Startelf gesagt.

Es ist vor allem das Rätsel darum, in dieser Phase des Lebens bereits unfassbar anmutende Sphären erreicht zu haben: Denn Jünger als Yamal, der vorige Woche im spanischen EM-Quartier in Donaueschingen erfuhr, den Mittelschulabschluss bestanden zu haben, war noch kein EM-Teilnehmer zuvor - Stammspieler eines Turnier-Favoriten sowieso nicht.

„Man darf nicht vergessen, dass der 16 ist. Das geht gar nicht, wenn sich jeder mal überlegt, was er mit 16 gemacht hat. Der hat gerade seine Nation ins EM-Finale geschossen“, sagte Gladbach-Profi Christoph Kramer als ZDF-Experte in einer Mischung aus Verzücktheit und Fassungslosigkeit.

Wie es bei ihm in dem Alter war? „Ich kam im Sommer 2006 gerade vom Lateinunterricht und habe dann Deutschland gegen Costa Rica (beim WM-Sommermärchen; Anm. d. Red.) nachgespielt im Poldi-Trikot (Ex-Nationalspieler Lukas Podolski; Anm. d. Red.), weil Ferien waren und ich lange aufbleiben durfte.“

Der leicht schlaksige Yamal (66 Kilogramm bei 1,78 Meter Länge) - längst noch nicht ausgewachsen und körperlich noch nicht am Ende seiner Entwicklung - dagegen kreiert im iberischen Team bei der EM die meisten Torchancen und Dribblings, tritt bereits eine Vielzahl an Eckbällen und Freistößen.

304 als besonderer Torjubel

Dazu kommen seine temporeichen Flanken aus dem Spiel heraus. Bei Hereingaben von rechts mit dem linken Fuß sagten die verwertenden Dani Carvajal (gegen Kroatien) und Fabián Ruiz im Duell mit Georgien hinterher Danke.

Und gegen Frankreich schlenzte Yamal den Ball nun nach 21 Minuten einfach mal links oben an den Innenpfosten und von dort ins Tor - sein erster Treffer bei einem Groß-Event.

Danach machte der Rechtsaußen das, was er immer macht bei einem eigenen Treffer, formte seine Finger zu den Zahlen drei, null und vier - in Anspielung auf die 304, die hinteren Ziffern der Postleitzahl von Rocafonda, einem Stadtviertel der katalanischen Industriestadt Mataró, ein sozialer Brennpunkt mit hoher Arbeitslosigkeit rund 30 Kilometer nördlich von Barcelona.

Dort und zu neunt als Großfamilie in einer kleinen Wohnung war der Hochveranlagte einst aufgewachsen, ehe er nach dem Umzug nach Granollers bei seinem ersten Fußballklub landete, La Torreta.

Als Siebenjähriger zum FC Barcelona

Schnell ging die sportliche Reise weiter mit dem Wechsel zu Barca als Siebenjähriger - Vereinsinternat La Masia nach der Grundschule ab dem zwölften Lebensjahr inklusive, wo nur die besten Kicker des Planeten wie vor vielen Jahren auch Klub-Ikone Messi ausgebildet werden.

Was Yamal dennoch lange danach nicht davon abhielt, mit Freunden seiner Leidenschaft als Straßenfußballer auf den Betonbolzplätzen in einem Park in Rocafonda nachzugehen.

 00:30 Rodri schwärmt von Spanien-Youngster: "Das können nur wenige" | EM 2024

„Das Beste aus zwei Welten“ schrieb der Spiegel in einem Porträt über Yamal dazu und verwies auf dessen Mischung aus „Instinkt und Übersicht, die Kunst am Ball und im Pass, individuelle Klasse und Teamgedanke“.

Aber apropos Messi: Ist es für den Teenie mit der Zahnspange, der seine Lockenpracht mit Haarwachs bändigt, durch diese EM nun wirklich der Startschuss zu einer Weltkarriere wie bei dem argentinischen Weltmeister und mehrmaligen Weltfußballers?

Viele warnende Beispiele des Absturzes

Zur Erinnerung: Viele, zu Beginn einer herausragenden Entwicklung mit einer solchen Hypothek belegt, sind gescheitert, gerade aus der Barca-Jugend kommend wie Bojan Krkic. Erinnert sei auch an das Beispiel Freddy Adu, Profi mit 14 Jahren und früh als „neuer Pelé“ umjubelt.

Bei den Katalanen galt unlängst auch noch der inzwischen infolge mehrfachen Verletzungspechs an Brighton & Hove Albion verliehene Ansu Fati als der Auserwählte unter den ohnehin schon Besten - ehe ausgerechnet Yamal kam und ihn (wie auch Youngster Gavi) in den Schatten stellte, dabei als jüngster Torschütze in der spanischen LaLiga sowie jüngster Nationalspieler und Torschütze Spaniens sogleich Rekordmarken aufstellte.

Es kommt einem so vor, als gebe es kein Zurück von der Nummer 10, seinerzeit unter großem Getöse an Fati verliehen und bald wohl auf Yamals Rücken anstatt der 27 - sie ist verheißender Prophezeiung und warnendes Schicksal zugleich.

Dessen mag sich auch Barcas Neucoach, der frühere Bayern-Triple-Sieger Hansi Flick, bewusst sein, wenn er seinen auf Klubreisen auf dem Tablet gern Serien-schauenden Rechtsaußen (Breaking Bad und die Stalking-Story von Baby Reindeer) demnächst betrachtet.

Gleichwohl glauben die Experten, Yamal werde das Schicksal erspart bleiben, nach sternengleichem Aufstieg doch wieder kometenhaft zu verglühen. „Nicht mal Messi war in diesem Alter auf Lamines Niveau“, meinte Spaniens Ex-Nationalspieler Fernando Llorente.

Auch Neymar zum Vorbild

Yamal, der auch die Tricks Brasiliens Neymar bewundert, gibt die Komplimente freilich artig zurück, erwidert darauf immer wieder ähnlich: „Messi ist der beste Spieler der Geschichte. Niemand kann sich mit ihm vergleichen, schon gar nicht ich, der gerade erst angefangen hat. Hoffentlich kann ich die Hälfte seiner Karriere haben.“

Aber Yamal weiß ebenso, dass „die Art, wie ich spiele, ziemlich einzigartig und nicht oft der Fall ist“, wie er in besagtem Youtube-Video erläutert.