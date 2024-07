Spanien-Trainer fordert EM-Revolution!

Spaniens Trainer Luis de la Fuente wünscht sich eine Regeländerung bei der Europameisterschaft. Das Vorbild ist das südamerikanische Gegenstück der Copa América.

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente hat sich für eine Regel-Revolution bei Europameisterschaften ausgesprochen. Vor dem Halbfinale gegen Frankreich (21 Uhr im SPORT1-Liveticker) schlug der 63-Jährige vor, die Verlängerung in den ersten Runden der K.o.-Phase abzuschaffen.

„Bei so einem Turnier wie der EM, das so viel fordert, könnte man vielleicht die Verlängerung abschaffen“, meinte der Spanier, der in erster Linie die hohe Belastung für die Spieler kritisierte. „So viele Minuten, so viele Spiele... Viele Spieler haben ihr körperliches Limit erreicht.“

Spaniens Trainer Luis de la Fuente hat vorgeschlagen, die Verlängerung bei der EM abzuschaffen

Bei einem Remis nach 90 Minuten könne man seiner Meinung nach direkt mit dem Elfmeterschießen beginnen. „Vielleicht nicht in einem Halbfinale oder einem Finale, aber vielleicht in den vorherigen Runden“, fügte de la Fuente hinzu.

Die Copa América als Vorbild

„Das würde auch der Show helfen“, war er sich sicher: „Denn die Spieler wären viel frischer und würden die späteren Runden in einem frischeren Zustand absolvieren.“ So wie bei der Copa América, die aktuell in den USA stattfindet. Dort gibt es in der K.o.-Runde keine Verlängerung mehr, einzig allein im Finale würden bei einem Unentschieden nach 90 Minuten zwei Halbzeiten á 15 Minuten nachgespielt werden.

Im EM-Viertelfinale wurde nur die Partie zwischen der Türkei und den Niederlanden in den regulären 90 Minuten entschieden. Frankreich und Portugal zogen erst im Elfmeterschießen ins Halbfinale ein, während Spanien gegen Deutschland spät der Lucky Punch gelang.

Schon FIFA und UEFA beriet über Abschaffen der Verlängerung

Der Vorschlag von einem Abschaffen der Verlängerung kommt bei den großen Turnieren des Fußball-Kosmos‘ immer wieder auf. So beriet die UEFA 2016 über eine Abschaffung der Verlängerung in der Champions League, auch damals stand der Aspekt der Belastung im Vordergrund. Als Vorbild galt das Gegenstück Südamerikas, die Copa Libertadores, in der es keine Verlängerung mehr gibt.

Und auch schon im Jahr 2007 hatte der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter vorgeschlagen, die Verlängerungen bei Welt- und Europameisterschaften abzuschaffen. „Es gibt keine Verlängerung hier bei der Copa. Das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung. Es ist viel besser, direkt ins Elfmeterschießen zu gehen“, hatte Blatter damals erklärt.

