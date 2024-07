Wolfsgruß-Debatte: GfbV fordert klares Signal an Erdogan

EM 2024: Klare Ansage an Erdogan vor Türkei-Spiel

Vor dem EM-Viertelfinale der Türkei am Samstag ( 21.00 Uhr im LIVETICKER ) in Berlin gegen die Niederlande, das Erdogan besuchen wird, forderte Sido außerdem: „Sollte Erdogan sich dazu nicht bereiterklären, müssen Scholz und die gesamte deutsche Bundesregierung den türkischen Machthaber offiziell ausladen.“ Für den Fall, dass Erdogan selbst den sogenannten Wolfsgruß zeige, müsse das „deutliche Konsequenzen der deutschen Bundesregierung nach sich ziehen“, sagte der Menschenrechtler.

EM 2024: Demiral zeigt Wolfsgruß

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) übte daraufhin scharfe Kritik an Demirals Jubel, was in der Folge zu diplomatischen Spannungen führte. Nach der Einberufung des deutschen Botschafters in Ankara bestellte das Auswärtige Amt am Donnerstag den türkischen Abgesandten ein. Obendrein kündigte Erdogan kurzfristig seinen Besuch des Viertelfinals an.