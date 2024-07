"Ziel erreicht": Jungstar Yamal im Glück

Spaniens Jungstar Lamine Yamal konnte sein großes Glück kaum fassen. „Es ist ein Traum, der wahr wird, im Finale zu stehen. Ich bin sehr, sehr stolz und glücklich“, sagte der 16-Jährige nach seinem historischen Treffer beim 2:1 (2:1) im Halbfinale gegen Frankreich. Der Silberpokal als „Man of the match“ stand vor ihm.

Mit seinem gefühlvollen Schlenzer in den Winkel zum 1:1 (21.) hatte Yamal der "Furia Roja" den Einzug ins Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr) in Berlin gegen England oder die Niederlande geebnet. Dabei habe er "nicht lange nachgedacht und einfach geschossen". Natürlich sei es "ein ganz besonderes Tor für mich".