Skandal um England-Schiri wohl immer größer! Er war auch beim EM-Aus von Deutschland im Einsatz

Der Skandal um den englischen Schiedsrichter David Coote weitet sich immer mehr aus! Nachdem der Unparteiische am Montag nach beleidigenden Äußerungen gegenüber Jürgen Klopp und dem FC Liverpool suspendiert worden ist, kursiert seit Mittwoch ein neues Video im Netz - das den Engländer in große Schwierigkeiten bringen dürfte.

Wie The Sun berichtet, liegt dem englischen Medium ein Video vor, in dem zu sehen ist, wie Coote mithilfe einer zusammengerollten US-Banknote eine etwa zehn Zentimeter lange Linie weißen Pulvers durch die Nase zieht. Bei dem weißen Pulver könnte es sich um Kokain handeln. Das Video soll am 6. Juli 2024 entstanden sein - während der Fußball-EM und einen Tag nach dem bitteren Viertelfinal-Aus Deutschlands gegen den späteren Europameister Spanien.