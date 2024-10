"Machte mir in die Hose" - Cucurella-Geständnis nach Handspiel

Es war eine Szene, die Deutschland -Fans bis heute wütend zurücklässt: Spaniens Marc Cucurella bekam den Ball in der Verlängerung des EM-Viertelfinals gegen Deutschland nach einem Schuss von Jamal Musiala an den ausgestreckten Arm, doch die Pfeife von Schiedsrichter Anthony Taylor blieb stumm , auch der Videoassistent intervenierte nicht. Nun hat sich Cucurella zu dieser Szene geäußert.

„Mamma Mia, was für ein Schreck. Ich machte mir in die Hose“, gestand der Spanier der Gazzetta dello Sport. Der 26-Jährige fuhr fort: „Ich schaute den Schiri an und sah, wie er bestimmt sagte: ‚Kein Elfmeter!‘ Ich sagte mir: ‚Entspann dich‘, aber das konnte ich erst, als das Spiel wieder aufgenommen wurde.“