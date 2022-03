"Der entthronte König": FC Sevilla und Real Betis Sevilla raus aus Europa League

„Ein trauriger Abschied für einen König“, meinte die Marca, die an anderer Stelle gar von „Sevillas dritter Katastrophe“ schrieb. Denn nach dem Aus in der Champions League, durch das der Klub erst in seinem Lieblingswettbewerb gelandet war, und der Copa del Rey (ausgerechnet gegen Betis) folgte der nächste Rückschlag für das Team von Julen Lopetegui.