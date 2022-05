Europa League: Es brodelt zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United

Im Vorfeld der Partie sollen etwa 15 bis 20 vermummte Personen in der Nacht auf Mittwoch in einem Pub im Stadtteil Bockenheim englische Fans angegriffen haben, bereits am Dienstagabend waren am Mainufer im Kneipenviertel Sachsenhausen zwei britische Touristen von einer Gruppe junger Männer angegriffen worden.