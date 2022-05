Frankfurt im Supercup gegen Madrid oder Liverpool? Rode: "Fallobst - egal wer kommt"

Generell steigerte der mit dem 5:4-Finalsieg im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers verbundene Einzug in die Champions League die Euphorie nochmals zusätzlich. „Es gibt immer was Schöneres. Wir stehen vor großen Herausforderungen und Aufgaben“, sagte Fischer weiter. „Die Europareise endet noch nicht“, ergänzte Mittelfeldspieler Ansgar Knauff. Es sei schlicht „alles, was der Titel mit sich bringt, wunderschön“, so Keeper Kevin Trapp.