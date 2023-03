Serie A: Juventus erntet Hohn und Spott für eigenes Bier

Ab Ende April wird „Juventus Beer“ im Großhandel erhältlich sein. Das Lagerbier wird passend zu den Vereinsfarben in einer schwarz-weißen Dose verkauft. (NEWS: Vor Freiburg-Spiel wird Juve-Star Pogba suspendiert)

Es hagelte vor allem Hohn und Spott - gepaart mit viel Ironie und Sarkasmus! (Europa League: So könnte Freiburg Juve knacken)

So schrieb ein User sehr sarkastisch auf Twitter: „2023, Juve verbindet seinen Namen mit einem Bier. Da man ja keine Titel gewinnt, können sie schlecht Champagner produzieren.“

Die Bilanzfälschung fliegt Juve um die Ohren

Ein klarer Seitenhieb auf die durchwachsene Saison 2022/23. In der Serie A droht Juve wegen Bilanzfälschung und eines 15-Punkte-Abzugs als Tabellensiebter das internationale Geschäft zu verpassen, während die Turiner in der Champions League bereits in der Vorrunde ausgeschieden waren.