Europa League: "Einige Spieler sollten sich schämen" - heftiger Gegenwind für Manchester United und ten Hag

Was für ein Wahnsinn bei Manchester United!

Heftiger Gegenwind für ten Hag

„Wir hatten das Spiel in unseren Händen und wir hätten das 3:0 oder 4:0 machen können, das Spiel war komplett bei uns“, erklärte ten Hag nach dem Spiel bei BT Sport . Die Verletzungen von Raphael Varane und Lisandro Martínez seien unglücklich gewesen. Dennoch betonte der Niederländer: „Wir müssen lernen, das Spiel zu entscheiden, doch für das Rückspiel ist alles offen .“

Alles offen ist es vor allem aus Sicht der Andalusier. Und daran hatte United selbst einen gehörigen Anteil – was den Red Devils harsche Kritik einbrachte. „United wurde unter den Trümmern der eigenen Nachlässigkeit begraben“, urteilte die Daily Mail .

United-Legende mit Ferguson-Vergleich

Beim zweiten Eigentor wurde Maguire unglücklich vom gegnerischen Angreifer angeköpft, der 30-Jährige fälschte den Ball daraufhin unhaltbar ins eigene Tor ab. „Es war schwierig für Harry, er war zu nah dran“, nahm Hargreaves den englischen Nationalspieler in Schutz.

Der 48-Jährige kritisierte zudem, ten Hag hätte es seiner Mannschaft nicht erlauben dürfen, in so einem großen europäischen Viertelfinale den Fuß vom Gas nehmen zu lassen. Er bemühte einen Vergleich: „Sir Alex Ferguson hätte uns nicht erlaubt, in der zweiten Hälfte eines Viertelfinales selbstzufrieden zu sein.“