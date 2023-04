Europa League: "Von den Toten auferstanden" - Führt Leverkusens Weg bis ins Finale?

Bayer Leverkusen hat nach dem verpatzten Start in der Bundesliga zwar wieder zurück in die Spur gefunden, doch die Erwartungen bei der Werkself sind eigentlich ganz andere.

Dafür hält der Bundesligist in der Europa League nun als einzig verbleibender deutscher Vertreter die Fahne hoch. Hier wartet mit Union Saint-Gilloise ein vermeintlicher leichter Gegner im anstehenden Viertelfinale auf Leverkusen.

Europa League: Leverkusen bleibt auf dem Boden

Unter diesem Aspekt geht Bayer mit einer gehörigen Portion Respekt in die beiden K.o.-Duelle mit Saint-Gilloise. „Bei uns bleiben die Füße auf dem Boden. Wir hatten Brügge in der Champions-League-Gruppenphase, und die spielen eine stärkere Saison als Brügge“, erklärt Bayer-Keeper Lukas Hradecky vor dem Hinspiel am Donnerstag im Gespräch mit SPORT1.