Nur Europa League für Klopp? FC Liverpool muss "nehmen, was wir bekommen"

Für den FC Liverpool wird es jetzt richtig eng. Muss sich Jürgen Klopp mit einem Europa-League-Platz zufriedengeben?

Der Trainer der Reds äußerte sich in einer Pressekonferenz zur möglichen Teilnahme seines Klubs an der Europa League in der nächsten Saison. Aktuell befindet sich Liverpool nur auf dem siebten Platz der Premier-League-Tabelle.

Trotz drei Siegen in Folge trennen Liverpool noch sieben Punkte zum Viertplatzierten Manchester United und somit zur Teilnahme der Champions League. Gegen Tottenham Hotspur am Sonntag (17:30 im SPORT1-LIVETICKER) muss für Klopp und Co. damit ein Sieg her.

Klopp: Liverpool muss „nehmen, was wir bekommen“

Der Einzug in die europäische Königsklasse scheint dem 55-Jährigen immer eher unwahrscheinlich. Liverpool müsse „nehmen, was wir bekommen“, sagte Klopp.

Es wäre ein herber Rückschlag für den Star-Trainer, falls er es mit Liverpool nicht in die Champions League schafft. Die vergangenen sechs Saisons in Folge landete er nämlich unter den ersten vier Plätzen der Liga und sicherte sich somit den Einzug in die Königsklasse.

Der Star-Trainer ließ sich aber selbst in einer so heiklen Situation nicht aus der Fassung bringen: „Wir sind nicht mit der Erwartung in die Saison gegangen, dass es fantastisch wird, aber die Saison hat uns einige Dinge gelehrt“, erklärte Klopp vor dem Spurs-Spiel.

Finanzieller Einbruch ohne Champions League?

„Wir wollen eine Basis schaffen, um uns für das bestmögliche Szenario zu qualifizieren. Wir müssen alles ausschöpfen“, meinte Klopp. Auch die finanziellen Auswirkungen beim Verpassen der Champions League wären enorm. Vor allem im Hinblick auf die Bemühungen um neue Spieler für einen Neuaufbau im Sommer.

Der deutsche Trainer betonte deutlich, wie wichtig die bevorstehende Saison für Liverpool sei: „Dieses Jahr muss anders werden. Wir müssen uns steigern. Darauf müssen wir uns in der Vorsaison vorbereiten, und deshalb möchte ich, dass die Mannschaft so schnell wie möglich wieder zusammenkommt.“