Europa League: Grifo bewahrt den SC Freiburg vor Blamage in Serbien!

Was für ein Auftritt von Vincenzo Grifo ! Der Italiener erzielte beim serbischen Vizemeister Backa Topola einen lupenreinen Hattrick und verhalf dem SC Freiburg zu einem letztlich ungefährdeten 3:1-Erfolg in Serbien.

Dabei sah es bis zur Halbzeitpause noch ganz anders aus: Nemanja Petrovic hatte den Gastgeber in Führung gebracht (13.). Ein Tor von Lucas Höler wurde wegen einer Abseitsstellung im Vorfeld aberkannt (39.) - und eine Blamage für die Mannschaft von Christian Streich bahnte sich an!

Grifo-Gala rettet Freiburg!

Doch dann kam Vincenzo Grifo: Der Italiener drehte in der zweiten Halbzeit so richtig auf und traf gleich drei Mal (49., 59., 73.). Zuerst behielt er die Nerven vom Elfmeterpunkt, es folgte ein weiterer Treffer nach ruhendem Ball: Per Traumfreistoß brachte er die Gäste in Führung, Topola-Keeper Veljko Ilic sah beim Gegentreffer jedoch nicht sonderlich gut aus.