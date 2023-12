Bayer Leverkusen: Fanliebling! Bankdrücker sorgt für Gänsehaut-Moment

Der Abschluss der Gruppenphase in der Europa League 2023/24 war für Gruppensieger Bayer Leverkusen ein rundum gelungenes Erlebnis: Dank des souveränen 5:1-Erfolgs gegen Molde machte die Werkself die maximale Punktausbeute von 18 Zählern klar.

Zudem feierte der lange verletzte Stürmer Patrik Schick sein Startelf-Comeback nach 408 Tagen und erzielte den Führungstreffer. Darüber hinaus avancierte der eingewechselte Ken Izekor im Alter von 16 Jahren und 204 Tagen zum jüngsten je in einem Pflichtspiel eingesetzten Leverkusener.

Torhüter Niklas Lomb hatte letztmals am 25. Februar 2021 ein Pflichtspiel für Leverkusen absolviert, als Bayer ebenfalls in der Europa League zu Hause mit 0:2 gegen die Young Boys aus Bern verlor und in der Runde der letzten 32 die Segel streichen musste.