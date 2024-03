Europa League heute live: Bayer Leverkusen - Qarabag Agdam im TV und Livestream

Bayer Leverkusen möchte am heutigen Abend ab 21.00 Uhr weiter die Basis für eine mögliche Triple-Saison legen und ins Viertelfinale der Europa League einziehen.

Für beide Mannschaften ist es ein Start bei null. Die Werkself kam im Hinspiel in Aserbaidschan vor einer Woche nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus .

Mitverantwortlich dafür war die Experimentierfreudigkeit von Xabi Alonso , der Leistungsträger wie Granit Xhaka, Florian Wirtz und Patrik Schick in der ersten Halbzeit auf der Bank ließ. Wirtz und Schick sorgten dann als Joker nach dem 0:2-Rückstand zur Halbzeit für das finale Unentschieden.

Alonso und seine Mannschaft sind also gewarnt. Für Bayer Leverkusen spricht auch, dass der Tabellenführer der Bundesliga beide Partien gegen Qarabag in der Gruppen-Phase gewinnen konnte.

Die Niederlagen nahm sich Qarabag-Coach Qurban Qurbanov damals als Anlass, um im Januar bei Alonso zu hospitieren. Die beiden Coaches haben sich in der aktuellen Spielzeit also nicht nur aufgrund der bisherigen drei Begegnungen besser kennengelernt.

Bayer-Rückspiel: So will Alonso mit seiner Mannschaft angreifen

Bayer-Rückspiel: So will Alonso mit seiner Mannschaft angreifen

Alonso ist sich vor der Partie den Stärken des Gegners bewusst, glaubt aber auch an das eigene Team: „Sie sind sehr konkurrenzfähig und haben Herz, aber wenn wir unser Spiel machen, dann haben wir beste Chancen, weiterzukommen.“

So können Sie Bayer Leverkusen - Qarabag Agdam heute live im TV und Stream verfolgen:

Weiterkommen von Liverpool nur noch Formsache

Eindeutiger ist die Ausgangslage im Duell zwischen dem FC Liverpool und Sparta Prag. Die Reds zeigten in Prag eine 5:1-Machtdemonstration und wollen nun an der Anfield Road den Einzug in die Runde der letzten Acht vor den heimischen Fans feiern.