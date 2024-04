"Endlich der Dosenöffner” - Bayer Leverkusens unerwarteter Held

Jonas Hofmann fiel schnell auf. Allerdings gar nicht so, wie er sich das selbst vorgenommen und erhofft hatte. Unmittelbar nach seiner Einwechslung schob der 31-Jährige einen Allerwelts-Pass, der eigentlich gute fünf Meter nebenan bei Nathan Tella landen sollte, ins Seitenaus. Ohne jeden Gegnerdruck. Es war das einzige Mal, dass durch die ansonsten so stimmungsvolle BayArena ein unüberhörbares Raunen ging.

Nur wenige Augenblicke später folgte seine nächste Aktion, die nicht unbedingt positiv hängen blieb. Da schickte ihn Victor Boniface in die Tiefe, Hofmann fehlte aber die nötige Geschwindigkeit, um noch rechtzeitig vor dem herauseilenden Lukasz Fabianski am Ball zu sein. Der Torhüter von West Ham konnte clever sowie fair per Grätsche klären.

Und viele dürften sich zu diesem Zeitpunkt bereits gefragt haben: Reiht sich dieser Abend nahtlos an die ganzen glücklosen an, die der Mittelfeldspieler in den vergangenen Wochen hatte?

Doch die mehr als eindeutige Antwort lautete: Nein. Stattdessen erstickte der Einwechselspieler die anfänglichen Zweifel dermaßen im Keim, wie man es kaum hätte nachhaltiger machen können.

Denn als die hoch überlegenen Leverkusener in der Schlussphase noch einmal zielstrebiger agierten, brach ausgerechnet Hofmann den Bann. Nach einer Ecke landete ein Abpraller bei ihm, den er mit einem traumhaften Volley aus 14 Metern im linke Eck versenkte. Den zweiten Treffer, in der Nachspielzeit von Boniface erzielt, legte er dazu mustergültig auf.

Hofmann: „Ich war vorher nicht völlig deprimiert“

Sein erstes Tor nach über fünf Monaten und seine erste Vorlage nach fast drei Monaten - zwei ewig lange Wartezeiten waren schlagartig vorbei.

Für Hofmann deswegen ein am Ende perfektes Spiel? „Nein, wenn es ein perfektes Spiel gewesen wäre, hätte ich von Anfang an gespielt“, witzelte der gefeierte Matchwinner, nachdem die Werkself gerade das erste Etappenziel im Viertelfinale der Europa League erreicht hatte und ein überraschend harmloses, sehr tief stehendes West Ham verdient mit 2:0 schlug.

Anschließend offenbarte Hofmann jedoch, wie wichtig ihm dieser Abend gewesen sei. „Ich habe länger nicht getroffen. Umso schöner ist es, dass jetzt endlich der Dosenöffner gekommen ist - gerade in einem so wichtigen Spiel“, meldete er sich pünktlich zum Saisonendspurt zurück. „Ich war vorher nicht völlig deprimiert. Aber ich bin einfach nicht auf die Scorer gekommen, die ich in der Hinrunde hatte. Und als Offensivspieler ist es dann eben ein reines Schwarz-Weiß-Denken, wenn die Zahlen nicht stimmen.“

Alonso freut sich „brutal“ für Hofmann

Die stimmten beim für zehn Millionen Euro aus Gladbach gekommene Offensivakteur in der Tat nicht mehr. Sammelte er in den ersten zwölf Bundesligapartien neben fünf Treffer auch sieben Vorlagen und stellte so etwas wie den Torgaranten der Rheinländer dar, wollte es im neuen Jahr überhaupt nicht funktionieren. Da stand Hofmann bis zu diesem Donnerstag bei insgesamt nur einem Assist.

Längst hat er seinen Stammplatz eingebüßt und wurde zuletzt auch nicht mehr in die Nationalelf berufen.

Trainer Xabi Alonso freute es ebenfalls, dass er sich sein Schützling nach der langen Zeit wieder belohnen konnte. „Ich bin sehr froh. Das war sehr wichtig für Jonas, er hat diesen Moment gebraucht. Und dann auch noch der Assist für das zweite Tor“, so der Spanier. „Mich freut es brutal für Jonas, der momentan keine einfache Situation hat“, lobte ihn auch sein Teamkollege Granit Xhaka.

Damit sollten Hofmanns Sorgen, die seinen Stammplatz oder das DFB-Team betreffen, erst einmal vergessen sein.

Meisterschaft? „Habe heute schon Gänsehaut bekommen“

Zumal der 31-Jährige nicht nur seine lange Durstrecke endlich überwunden, sondern auch den nächsten, wohl noch viel spezielleren Tag schon ganz dicht vor Augen hat.

Am Sonntag will die Werkself nichts weniger als Historisches schaffen und vorzeitig die erste Meisterschaft der Klubgeschichte klarmachen. Voller Vorfreude blickt der Nationalspieler dem Heimspiel gegen Werder Bremen und entgegen.

„Ich habe schon beim Gesang der Fans heute Gänsehaut bekommen“, beschrieb Hofmann die Augenblicke, als die Werkself mit euphorischen Sprechchören in die Kabine verabschiedet wurde und die Leverkusener Anhänger „Deutscher Meister wird nur der SVB“ skandierten.

Am Ende der Saison die Schale hochhalten zu können, bedeute letztlich alles, sagte Hofmann: „Das ist der Moment, da fließen vielleicht Tränen, das überkommt einen so, da lässt man seinen Emotionen freien Lauf.“

Hofmann drückt Bayern und Stuttgart die Daumen

Bei derzeit 16 Punkten Vorsprung und noch sechs ausstehenden Spieltagen haben die Leverkusener am Wochenende ihren ersten Matchball.

Möglich wäre aber auch, dass Bayer bereits vor seinem Heimspiel gegen Bremen als Meister feststeht und sozusagen auf dem Sofa feiert. Dieser Fall würde eintreten, wenn der FC Bayern am Samstag gegen Köln und Stuttgart gegen Frankfurt verliert.

Hofmann, das gab es nachher offen zu, möchte ein solches Szenario jedoch liebend gerne nicht erleben.