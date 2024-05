Bayer Leverkusen: Stadion-DJ reizt nach Finaleinzug die unterlegenen Römer

Bayer Leverkusen hat seinen Triple-Traum am Leben gehalten und den Einzug ins Finale der Europa League bejubelt. Die Werkself erkämpfte sich am Donnerstag ein 2:2-Remis gegen den italienischen Vertreter AS Rom. Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel reichte das Remis für das Erreichen des Endspiels, wo Bayer am 22. Mai auf Atalanta Bergamo treffen wird.