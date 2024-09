Europa League: Fenerbahce gegen Saint-Gilloise LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 26.09.2024 • 15:40 Uhr Auch der türkische Spitzen-Klub Fenerbahce Istanbul startet am Donnerstag in die neue Europa-League-Saison. Gegner ist der belgische Klub Union Saint-Gilloise. So können Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

Der türkische Spitzen-Klub Fenerbahce Istanbul startet am Donnerstag in die neue Europa-League-Saison. Das Team von Trainer Jose Mourinho trifft am 26. September im Şükrü-Saracoğlu-Stadion in Istanbul auf den belgischen Pokalsieger Union Saint-Gilloise. Anstoß ist um 18.45 Uhr (LIVETICKER).

Beide Teams trafen bereits in der Saison 2023/24 in der Conference League aufeinander. Damals setzte sich der türkische Top-Klub im Achtelfinale durch. Zum Auftakt in die neugestaltete Europa League wollen beide Mannschaften natürlich mit einem Erfolgserlebnis starten.

Europa League: Fenerbahce gegen Saint-Gilloise heute live in TV & Stream verfolgen

TV: Sky

Sky Stream: RTL+, rtl.de, SkyGo, WOW

RTL+, rtl.de, SkyGo, WOW Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

SüperLig: Fenerbahce auf dem zweiten Platz

In der türkischen SüperLig liegt das Team von Jose Mourinho nach sechs Spieltagen auf dem zweiten Platz, fünf Zähler hinter Stadtrivale Galatasaray. Der belgische Pokalsieger Union Saint-Gilloise kam dagegen nur schwer in die Saison. Nach acht Spieltagen findet sich das Team nur auf dem zwölften Platz wieder. Fenerbahce geht somit als leichter Favorit in das heutige Auftaktspiel in der Europa League.

Das Spiel zwischen Fenerbahce und Saint-Gilloise wird nicht live im Free-TV übertragen, sondern nur im Livestream bei RTL+. Es gibt allerdings eine weitere Option: Sky-Kunden können zwei ausgewählte Europa-League-Begegnungen pro Spieltag live verfolgen – so auch die Partie zwischen Fenerbahce und Union Saint-Gilloise (auch per Livestream über WOW).

Europa League: Reform wie in der Champions League

Die UEFA Europa League startet in die neue Saison – und zwar mit einer großen Reform. Statt Gruppenspielen gibt es analog zur Champions League eine Liga - mit 36 statt bisher 32 Mannschaften. Jede Mannschaft trifft auf acht Gegner, die zuvor ausgelost wurden. Jedes Team hat vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

Aus deutscher Sicht sind mit der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt nur zwei Teams vertreten. In der Liga gibt es weiterhin drei Punkte für einen Sieg, einen für ein Remis und keinen für eine Niederlage.

Die ersten acht Teams der Liga qualifizieren sich fürs Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen neun bis 16 spielen in K.-o.-Runden-Playoffs gegen die Vereine auf den Plätzen 17 bis 24 um die weiteren acht Achtelfinaltickets. Anschließend geht es im gewohnten K.o.-System bis zum Endspiel, welches am 21. Mai 2025 in Bilbao ausgetragen wird.