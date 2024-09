Europa League: Frankfurt - Pilsen LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 26.09.2024 • 18:00 Uhr Eintracht Frankfurt startet am Donnerstag in die neue Europa-League-Saison. Gegner ist der tscheschiche Klub Viktoria Pilsen. So können Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

Für Eintracht Frankfurt beginnt die neue Europa-League-Saison am Donnerstag. Der Europa-League-Sieger von 2022 empfängt am 1. Spieltag den tschechischen Klub Viktoria Pilsen. Anpfiff ist um 21 Uhr (LIVETICKER) im Frankfurter Deutsche Bank Park.

Das Team von Trainer Dino Toppmöller feierte nach der Auftaktniederlage gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga zuletzt drei Siege in Folge und will auch international voll durchstarten. In der Liga besiegte die Eintracht Borussia Mönchengladbach mit 2:0 und tankte vor dem EL-Auftakt weiter Selbstvertrauen.

Torschütze Omar Marmoush verwies mit dem Frankfurter Selbstbewusstsein bereits auf das Europa-League-Duell mit Viktoria Pilsen: „Am Donnerstag wollen wir genauso weitermachen.“ Für beide Teams ist es das erste Aufeinandertreffen auf internationalem Parkett.

Europa League: Frankfurt - Pilsen heute live in TV & Stream verfolgen

TV : RTL

: RTL Stream : RTL+ und rtl.de

: RTL+ und rtl.de Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Sturm-Duo lässt Frankfurt träumen

Besonders wohl fühlt sich Marmoush mit seinem Sturmpartner Hugo Ekitike an der Seite. Zuletzt waren allerlei Spitznamen für das aufregende Offensivduo durch den Frankfurter Stadtwald gegeistert - von „Hugomar“ bis „Antilopen-Gang“. Inzwischen wird, in nostalgischer Erinnerung an Luka Jovic, Ante Rebic und Sebastien Haller schwelgend, gar über einen Titel für die Nachfolger-Gruppe der Büffelherde gegrübelt.

Viktoria Pilsen vergeigte seine Generalprobe vor dem EL-Auftakt gegen die Eintracht und unterlag bei Slavia Prag mit 0:3. Durch die Niederlage beim tschechischen Tabellenführer beträgt der Rückstand des Tabellendritten auf die Spitze nach acht Spieltagen fünf Punkte.

Europa League: Weitere Gegner der Eintracht

Neben Pilsen trifft die Eintracht im neuen Liga-Format auf SK Slavia Praha (Tschechien), Ferencvárosi TC (Ungarn), FC RFS (Lettland), AS Roma (Italien), Olympique Lyon (Frankreich), FC Midtjylland (Dänemark) und Besiktas JK (Türkei).

Europa League in neuem Gewand

Die UEFA Europa League startet in die neue Saison – und zwar mit einer großen Reform. Statt Gruppenspielen gibt es analog zur Champions League eine Liga - mit 36 statt bisher 32 Mannschaften. Jede Mannschaft trifft auf acht Gegner, die zuvor ausgelost wurden. Jedes Team hat vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

Aus deutscher Sicht sind mit der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt nur zwei Teams vertreten. In der Liga gibt es weiterhin drei Punkte für einen Sieg, einen für ein Remis und keinen für eine Niederlage.