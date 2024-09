Eintracht Frankfurt: Die etwas andere Büffelherde

Ante Rebic, Sébastien Haller und Luka Jovic - Namen, die jeder Eintracht-Frankfurt-Fan nur allzu gut in Erinnerung behalten hat. Das Offensiv-Trio, auch als die Büffelherde bekannt, prägte eine neue Eintracht-DNA und ebnete den Weg zu großem sportlichen Erfolg.

Einige Jahre später spielt keiner der „Büffel“ mehr in Frankfurt - und doch ist der Begriff zunehmend wieder in aller Munde.

Könne man von einer neuen Büffelherde sprechen, wenn man Leih-Rückkehrer Igor Matanovic das Duo in der Startelf ergänze? Toppmöllers Antwort: „Ich würde es jetzt nicht ausschließen. Das wäre dann für mich aber eher die Büffel-Gazellen-Herde.“

Ekitiké erinnert an Thierry Henry

Den Begriff wählte Toppmöller aus einem guten Grund: Marmoush und Ekitiké sind schließlich völlig andere Spielertypen, als es Rebic, Haller oder Jovic waren - „Gazellen“ eben. Marmoush, ein klassischer Tempodribbler, stets gefährlich vor dem Tor, kam in den ersten fünf Pflichtspielen auf sieben Scorerpunkte.

„Mit seinem geschmeidigen Spiel, seinen geschickten Bewegungen und seiner Vorliebe für Flanken von der linken Seite sind Vergleiche mit dem jungen Thierry Henry gar nicht so abwegig“, schreibt bundesliga.com. „Er ist ein echtes Ärgernis, wenn er sich tief fallen lässt, um den Ball zu erhalten.“

Toppmöller schwärmt von Duo

Wie lassen sich Marmoush und Ektiké in Schach halten? Die gute Nachricht aus Frankfurt-Sicht: Sogar Toppmöller ist sich unsicher, ob dies überhaupt möglich ist. „Sie können viele Tastaturen auf dem Klavier spielen“, sagte er in Anbetracht dessen, wie vielfältig einsetzbar das Duo „Hugomar“ ist.

Immer wieder stellt er die gegnerische Defensive vor große Probleme und stellt seine Abschlussqualitäten unter Beweis - so auch bei seiner Zaubershow im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig mit drei Scorerpunkten binnen acht Minuten.

Auch die Kritik an Toppmöller ist weitestgehend verstummt. „Die Art und Weise unseres Fußballs hat nicht immer gepasst“, resümierte Sportvorstand Markus Krösche nach der abgelaufenen Saison.

Nächste magische Europa-League-Nacht?

Unter dem Österreicher hatte die Eintracht 188 Bundesliga-Tore in 102 Partien geschossen. „Mut zum Risiko. Das begleitet mich bis heute“, sagte er 2019 bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Jenen Leitsatz scheint nun auch die Büffel-Gazellen-Herde zu verfolgen. Unterstützt werden sie von jungen talentierten Spielern wie Neuzugang Can Uzun, Farès Chaibi und Schweden-Juwel Hugo Larsson - ebenso von Routiniers wie Weltmeister Mario Götze oder Ellyes Skhiri.

Gemeinsam begegnen sie am Donnerstagabend Viktoria Pilsen beim Europa-League-Auftakt vor heimischem Publikum (ab 21.00 Uhr im Liveticker) .

Dann mag es wieder Zeit sein für jene magischen Europapokal-Nächte, in denen die frühere Büffelherde so richtig ins Rollen kam. Aber jetzt sind die Gazellen an der Reihe.