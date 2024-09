Harter Absturz für Moukoko!

SPORT1 26.09.2024 • 07:50 Uhr Youssoufa Moukoko wird vom gefeierten Helden zum glücklosen Chancentod. Der Wind in der französischen Presse dreht sich sofort.

So schnell kann es gehen: Wenige Tage nach seinem umjubelten Auftritt beim Schützenfest von OGC Nizza in der Ligue 1 hat Youssoufa Moukoko seinen Torriecher in der Europa League wieder verloren.

Die Leihgabe von Borussia Dortmund erwischte beim 1:1 gegen Real Sociedad San Sebastian einen äußerst unglücklichen Tag. War er jüngst noch der gefeierte Held, ging die Presse diesmal hart mit dem 19-Jährigen ins Gericht.

Von der großen französischen Sportzeitung L‘Equipe wurde mit Moukoko im Spielerranking mit der Wertung 3/10 belegt - kein Nizza-Spieler kam schlechter weg. Der große Kritikpunkt: Die mangelhafte Chancenverwertung des Youngsters.

Moukoko vergibt mehrere gute Chancen

„Seine Ungenauigkeiten überlagerten seine Verunsicherung der baskischen Verteidigung“, schrieb die Zeitung: „Die verpasste Chance in der 36. Minute, als er den Ball von Bouanani nicht vollenden konnte, wurde ihm natürlich zum Vorwurf gemacht. Zuvor hatte er bereits in der 3. Minute das Tor verfehlt und in der 24. nicht richtig getroffen.“

RMC Sport äußerte sich ähnlich kritisch: „Es war ein kompliziertes Spiel für den Deutschen an der Spitze des Angriffs. Er ließ im Umgang mit dem Ball oft die Genauigkeit und bei seinen Entscheidungen die Inspiration vermissen.“