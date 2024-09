Tor-Wahnsinn! Moukoko-Team eskaliert

OGC Nizza führt Ligue-1-Aufsteiger AS St. Etienne nach allen Regeln der Kunst vor. Youssoufa Moukoko erzielt seine ersten Treffer für die Südfranzosen, die St. Etienne abschießen.

Was für eine erste Halbzeit für Youssoufa Moukoko und OGC Nizza! Die Südfranzosen haben zum Auftakt des 5. Spieltags in der Ligue 1 Aufsteiger AS St. Etienne deklassiert und mit 8:0 (6:0) abgefertigt. Dabei stand es bereits nach 39 Minuten schon 6:0 für Nizza.