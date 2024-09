Moukoko in Frankreich gefeiert: "Ist das ein Neustart?"

Neben der historischen ersten Halbzeit, die es in der französischen Liga so zum ersten Mal im 21. Jahrhundert gab, spielte sich vor allem Moukoko in die Schlagzeilen der französischen Presse. Diese feiert den 19-Jährigen für seine drei Torbeteiligungen und verzeiht ihm seinen bitteren Fehlschuss gegen Marseille bereits wieder.

Moukokos „immenser Fehlschuss in weite Ferne gerückt“

L‘Équipe: „Moukoko ballert schon los: der erste Startelf-Einsatz und die ersten Tore für Youssoufa Moukoko. Der 19 Jahre alte deutsche Stürmer hatte am Freitagabend gegen Sainté einen guten Abend. Der von Borussia Dortmund ausgeliehene Spieler, der allein im Sturm aufgestellt war, mit Cho und Guessand hinter ihm, genoss es. Zwar war er in einigen Situationen ungeschickt, doch dank der unglaublichen Passivität der Abwehr konnte er sich mit einem Doppelpack (26., 39.) und einem Assist vor seiner Auswechslung nach einer Stunde Spielzeit durchsetzen. Sein immenser Fehlschuss vor dem Tor gegen OM in der letzten Woche schien bereits in weite Ferne gerückt zu sein.“

Le Parisien: „6:0 zur Halbzeit, 8:0 am Ende! Nizza stellt gegen Saint-Étienne einen neuen Rekord auf! So etwas hat es in der Liga seit Beginn des 21. Jahrhunderts noch nie gegeben. Der OGC Nizza, der am Freitagabend sein 120-jähriges Bestehen feierte und am fünften Spieltag der Ligue 1 Saint-Étienne in der Allianz Riviera empfing, hat eine Torflut über den unglücklichen Aufsteiger losgetreten. Vor diesem Freitagabend hatte im 21. Jahrhundert noch nie eine Mannschaft sechs Tore in der ersten Halbzeit erzielt. Neben einem schönen Abend, drei Punkten und einem denkwürdigen Geburtstag setzten die Aiglons auch eine neue Marke in der französischen Meisterschaft.“