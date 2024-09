Sohn von Ex-Bayern-Start mischt Europa League auf

Ruben van Bommel ist bei AZ Alkmaar in die Rolle des Europapokal-Helden geschlüpft. Beim 3:2 (1:1)-Sieg gegen den schwedischen Erstligisten IF Elfsborg drehte er quasi im Alleingang die Partie. Der Sohn von Mark van Bommel erzielte am Mittwochabend einen Doppelpack und verhalf damit seiner Mannschaft zum ersten Sieg in der reformierten Europa League.