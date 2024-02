Wie der Vater, so der Sohn - Van Bommel wird zum Derbyhelden

Wie der Vater, so der Sohn. Ruben van Bommel ist für AZ Alkmaar zum Derbyhelden geworden. Im Nachbarschaftsduell mit Ajax Amsterdam traf der 19-Jährige doppelt (6., 67.) . „Oohh Ruben van Bommel“, feierte Alkmaar den Matchwinner bei X.

Die 0:2-Niederlage ist bereits das vierte Spiel in Folge, das Ajax in einer verkorksten Saison nicht gewonnen hat. Für den Youngster waren es die Treffer drei und vier in der laufenden Saison der Eredivisie.