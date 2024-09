"Unnerstall Superstar": Haaland-Vergleiche nach deutscher Sternstunde

SPORT1 26.09.2024 • 14:17 Uhr Lars Unnerstall ist derzeit einer der besten Torhüter der Eredivisie. In der Europa League verzweifelt nun Manchester United an ihm. Seine Mitspieler schwärmen, Experten raten ihm zu einem Wechsel - und die Fans widmen ihm ein eigenes Lied.

„Hoffentlich kriegen wir ihn mit ins Flugzeug. Nicht, dass er noch hier bleibt“, scherzte Twentes Kapitän Ricky van Wolfswinkel am späten Mittwochabend in den Katakomben des Old Traffords. Gefragt wurde er am Mikro von ESPN NL nach dem Man of the Match - einem gewissen Lars Unnerstall, der beim Remis gegen Manchester United (1:1) groß aufspielte.

Es war mal wieder ein mitreißender Abend im Theatre of Dreams, jedoch spielten die Red Devils - wie zuletzt häufiger - dabei nur eine Nebenrolle. In den Fokus drängte sich der 34 Jahre alte Torhüter aus Deutschland, der sich mit mehreren Glanztaten auszeichnete.

In der Nachspielzeit verhinderte er die Niederlage mit einem sehenswerten Reflex, nachdem ein Kopfball von United-Verteidiger Harry Maguire zum Querschläger geworden war. Aber auch schon zuvor hatte der ehemalige Schalker (2009-2014) mehrere Einschläge verhindert. Mitspieler van Wolfswinkel war von Unnerstalls Leistung allerdings nicht überrascht. Stattdessen habe er sich bereits an die Heldentaten des Deutschen gewöhnt.

„Das ist wie bei Haaland“

„Manche Dinge, die er macht, sind natürlich beispiellos. Aber das sagen wir schon seit drei Jahren. Es wird ein bisschen langweilig“, flachste der 35-Jährige herum - und zog einen vielleicht etwas weit hergeholten Vergleich mit Erling Haaland. „Das ist wie bei Haaland, der wieder einen Hattrick erzielt. Mit Lars ist es das Gleiche. Er zeigt wieder und wieder, wie gut er ist.“

Während die Leistungen in seinem Heimatland mitunter etwas untergehen, wurden sie in den Niederlanden, besonders in Enschede, schon früh erkannt. Nach seiner Ankunft von Konkurrent PSV Eindhoven (wechselte 2021 ablösefrei) wurde Unnerstall in Enschede schnell zum Publikumsliebling, weil er mit Leistung voranging.

Fans verehren Unnerstall

Seit einiger Zeit besitzt er sogar seinen eigenen Song. „Unnerstall, Superstar, show us today, how good you are“ (dt.: „Zeig‘ uns heute, wie gut du bist“) lautet der Text, der am Mittwochabend höchstwahrscheinlich auch von den 4000 mitgereisten Holländern im Regen von Old Trafford gesungen wurde.

„Die Twente-Fans singen jedes Mal ein tolles Lied für ihn. Das hat er sich redlich verdient“, freute sich van Wolfswinkel für seinen Vize-Kapitän. Der wiederum konnte sein Glück so kurz nach dem Spiel noch nicht wirklich greifen.

Ten Hag zollt Unnerstall Respekt

„So etwas erlebt man nicht alle Tage. Dass man im Old Trafford spielen darf und einen Punkt holt. Ich glaube nicht, dass viele Leute das erwartet haben, aber wir haben es geschafft“, jubelte der Deutsche, der mit seiner Heldentat kurz vor Schluss die Niederlage verhinderte.

„Es war die letzte Minute. Der Ball war noch fast drin. Normalerweise juble ich nicht einmal bei einer Rettungstat, aber da sieht man, dass auch bei mir ein bisschen die Emotionen kommen.“

Weniger begeistert war mit Erik ten Hag der Trainer der Red Devils, der in der aktuellen Schwächephase seiner Mannschaft ziemlich unter Druck steht. Der Niederländer sprach zwar davon, dass seine Mannschaft „Chancen kreiert“ habe. „Unnerstall hat ein paar gute Paraden gehabt“, lieferte er dann aber auch den Grund, warum nur der unhaltbare Kunstschuss von Christian Eriksen (35.) im Tor landete.

Unnerstall „muss einen Transfer machen“

Dass Unnerstall vor drei Jahren von Eindhoven ziehen gelassen wurde, wird in den Niederlanden nun kritisiert. „Ich denke, PSV hat einen Fehler gemacht, als sie ihn gehen ließen“, hatte Ex-Nationalspieler Danny Koevermans wegen Unnerstalls Leistung in Manchester bei ESPN NL erklärt.

Im Gespräch machte der in Enschede geborene Ex->Profi Karim el Ahmadi (über 300 Eredivisie-Einsätze) deutlich, dass er mit einem baldigen Transfer Unnerstalls rechne: „Ein Spieler wie er muss irgendwann einen Transfer machen, zum Beispiel nach Deutschland. Wenn man sieht, wie er jetzt im Tor steht ...“

In den Niederlanden steht Unnerstall hoch im Kurs. „In Enschede entwickelte sich der deutsche Schlussmann zu einem der besten - vielleicht DEM besten - Torhüter der Eredivisie“, schrieb das niederländische Online-Portal soccernews.nl zuletzt.

Unnerstall zieht es wohl nicht weg aus Enschede

Bei seiner Vertragsverlängerung im August 2023, die der Klub mit „Unnerstall, Superstar“ bekanntgab, gab der Goalie aber ganz andere Worte ab. „Ich würde am liebsten bis zum Ende meiner Karriere bleiben. Ganz im Ernst. Wenn sie mir einen Vertrag bis zum 40. Lebensjahr vorlegen, unterschreibe ich sofort. Ich habe nicht die Unruhe, noch einmal woanders hinzuwollen“, schwärmte der Keeper von seinem Klub.

