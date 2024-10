Europa League: Irre Paradenshow von SGE-Juwel! Trapp-Ersatz überzeugt auf ganzer Linie

Kaua Santos von Eintracht Frankfurt spielt in der Europa League groß auf. Gegen Besiktas folgt eine Glanzparade auf die nächste.

Wahnsinns-Show von Kaua Santos! Der Keeper von Eintracht Frankfurt überzeugt in der Europa League beim türkischen Erstligisten Besiktas (Jetzt im LIVETICKER) auf ganzer Linie und lässt damit seinen unglücklichen Auftritt aus der Vorwoche in Vergessenheit geraten.

Im Hexenkessel von Besiktas war dem 21-jährigen Brasilianer keine Nervosität anzumerken, ganz im Gegenteil. In der 27. Minute parierte Santos einen Elfmeter von Ciro Immobile. Den scharf geschossenen Flachschuss ins linke Eck entschärfte Santos mit einer starken Parade. Schnell hechtete er zu Boden und lenkte den Ball ins Seitenaus. Anschließend ließ sich Santos von seinen Teamkollegen für die gelungene Aktion abfeiern.

Santos mit „Weltklasse-Parade“

Aber Santos legte noch einen drauf: Mittig an der Strafraumgrenze kam Rafa Silva zum Linksschuss und der abgefälschte Ball flog auf oberen linken Torwinkel zu. Santos war abermals zur Stelle, lenkte die Kugel geradeso an die Querlatte und entschärfte auch diese brenzlige Situation. RTL -Kommentator Marco Hagemann sprach anschließend von einer „Weltklasse-Parade“.

In der Nachspielzeit (45.+1) wurde es wieder gefährlich, aber Santos konnte den Schuss von Immobile erneut über die Querlatte lenken. Insgesamt fünf erfolgreiche Paraden standen mit Ablauf der ersten Halbzeit zu Buche.

Santos vertritt im Tor der SGE den verletzten Kapitän Kevin Trapp. Gegen Wolfsburg kam der Ersatzkeeper zu seinem Debüt in der Bundesliga - und überzeugte auf ganzer Linie.

Santos patzt in der Europa League

Nach zwei Siegen in der Bundesliga gab es in der Vorwoche jedoch den ersten heftigen Rückschlag - und das ausgerechnet bei seinem Debüt auf internationaler Ebene. Im Europa-League-Spiel gegen Viktoria Pilsen patzte er in der Schlussphase folgenschwer und brachte seine Mannschaft um den Sieg (Endstand: 3:3).