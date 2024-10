Harsche Kritik wegen Ex-Bayern-Star: "Ein großer Schock"

Die Fans trauten ihren Augen nicht! Beim 1:1 zwischen Fenerbahce und Manchester United in der Europa League setzte United-Coach Erik ten Hag den Ex-Bayern-Spieler Noussair Mazraoui auf der Zehn ein. Die gelernte Position des Marokkaners ist dies nicht.

„Als Außenverteidiger spielt er bei uns in den Halbräumen, also ist er in der Lage dazu. Er kann uns gutes Pressing bringen“, begründete ten Hag bei TNT Sports seine überraschende Entscheidung. „Wir können ihn auf anderen Positionen einsetzen und vielleicht, wenn es nötig ist, auf einer offensiveren Position.“