United-Coach irritiert mit Auswechslung - und liefert bizarre Begründung

Ten Hag: „Wir müssen Garnacho spielen lassen“

„Wir haben Garnacho nicht von Anfang an aufgestellt, aber er hat nicht nur am Sonntag, sondern auch in der ganzen Saison großartig gespielt“, erklärte ten Hag mit Verweis auf das nächste Premier-League-Spiel gegen Bayern-Besieger Aston Villa am Sonntag (15 Uhr im LIVETICKER). „Für uns geht es jetzt schnell zurück und dann zu Villa, die sich einen Tag länger erholen konnten. Und wir haben ein Auswärtsspiel. Wir wollen frische Spieler am Sonntag auf dem Platz.“