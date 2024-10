Vom Held zum Rotsünder! Bitterer Abend für deutschen Keeper

SPORT1 24.10.2024 • 22:49 Uhr Der deutsche Keeper Lars Unnerstall sieht in der Europa League eine umstrittene Rote Karte. Gegen Lazio Rom wird Unnerstall bereits in der elften Minute des Platzes verwiesen.

Tragischer Abend für Lars Unnerstall! Der deutsche Keeper von Twente Eschede sah im Rahmen der Europa-League-Pleite bei Lazio Rom (Endstand: 0:2) in der elften Minute die Rote Karte. Was war passiert?

Lazio-Stürmer Boulaye Dia lief auf das Tor von Twente zu und Unnerstall verließ seinen Kasten, in der Hoffnung die Situation zu entschärfen. Doch Dia war schneller als der deutsche Keeper, umkurvte ihn und drohte auf das leere Tor zuzulaufen.

Unglücklicher Platzverweis für Unnerstall

Unnerstall kam zu spät und holte Dia von den Beinen. Dabei traf er den Stürmer unglücklich am Schienbein. Schiedsrichter Nikola Dabanovic zückte daraufhin die Rote Karte. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung.

Twente-Coach Joseph Oosting sah sich gezwungen zu reagieren und wechselte Ersatztorhüter Przemyslaw Tyton für Mitchell van Bergen ein. In der 35. Minute musste der Unnerstall-Ersatz dann zum ersten Mal hinter sich greifen. Pedro hatte die Laziali in Führung geschossen (35.). In der 87. Minute erhöhte der eingewechselte Gustav Isaksen auf 2:0 - gleichbedeutend mit dem Endstand.

Der deutsche Held in den Niederlanden

Ein bitterer Abend für Unnerstall, der am ersten Spieltag gegen Manchester United noch so groß aufgespielt hatte. Beim 1:1 gegen die Red Devils zeigte Unnerstall eine Glanzparade nach der nächsten und sicherte Twente so einen Punkt.

„Hoffentlich kriegen wir ihn mit ins Flugzeug. Nicht, dass er noch hier bleibt“, scherzte Twentes Kapitän Ricky van Wolfswinkel nach der Partie.