„Komm, hör auf!" Ausraster wegen Journalistenfrage

Matarazzo schimpft: „Hör einfach mal auf!“

„Komm, hör auf! Hör auf, hör einfach mal bitte auf mit dieser Frage“, antwortete er dem betreffenden Reporter auf der PK in schroffem Tonfall.

Auf dem 16. Tabellenrang der Bundesliga und somit auf dem Relegationsplatz liegend, steht mit dem am 10.November stattfindenden Spiel in Augsburg eine wichtige Aufgabe an.