Europa League: Lyon - Eintracht Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 12.12.2024 • 18:00 Uhr Der Olympique Lyon empfängt heute die Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Groupama Stadium. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Frankfurt reist mit einer beeindruckenden Bilanz gegen französische Teams im Gepäck nach Lyon (Lyon - Frankfurt ab 21:00 Uhr im LIVETICKER). Die Hessen haben ihre letzten sechs Spiele in europäischen Hauptwettbewerben gegen Teams aus Frankreich gewonnen. Das Toppmöller-Team liegt als Tabellendritter nach Punkten gleichauf mit Spitzenreiter Lazio Rom. Die Franzosen könnten mit einem Sieg nach Punkten mit der Eintracht gleichziehen.

Olympique Lyon steht vor einer spannenden Herausforderung, wenn sie Eintracht Frankfurt im Groupama Stadium empfangen. Die Franzosen haben in ihren letzten fünf Europapokal-Heimspielen gegen deutsche Teams nur einen Sieg errungen, was ihre Heimstärke gegen Mannschaften aus der Bundesliga in Frage stellt. Interessanterweise ist dies das erste Aufeinandertreffen von Lyon und Frankfurt in einem europäischen Wettbewerb, was dem Spiel eine zusätzliche Brisanz verleiht.

Die Gastgeber werden versuchen, ihre durchwachsene Heimform in der UEFA Europa League zu verbessern, nachdem sie zwei ihrer letzten drei Heimspiele in diesem Wettbewerb verloren haben.

Omar Marmoush: Frankfurts Schlüsselspieler in der Europa League

Eintracht Frankfurts Omar Marmoush ist in dieser Europa-League-Saison ein entscheidender Akteur für die Hessen. Mit drei Toren und zwei Assists ist er der Spieler mit den meisten direkten Torbeteiligungen in diesem Wettbewerb. Marmoush hat die Möglichkeit, in die Fußstapfen von Mohamed Salah zu treten, der in der vergangenen Saison als einziger Ägypter mehr Torbeteiligungen in der Europa League verzeichnen konnte. Seine Form könnte entscheidend dafür sein, ob Frankfurt seine Siegesserie gegen französische Teams fortsetzen kann.

Mallik Fofana: Lyons Hoffnungsträger im Mittelfeld

Auf der anderen Seite wird Olympique Lyon auf die dynamischen Fähigkeiten von Mallik Fofana setzen. Obwohl er in der laufenden Europa-League-Saison nur 277 Minuten gespielt hat, hat Fofana beeindruckende 677 Meter bei Läufen mit dem Ball in Richtung gegnerischen Strafraum zurückgelegt. Damit führt er die Statistik der Nicht-Verteidiger in dieser Kategorie an. Seine Fähigkeit, das Spiel aus dem Mittelfeld heraus anzukurbeln und gefährliche Angriffe zu initiieren, könnte für Lyon entscheidend sein, um die Defensive von Eintracht Frankfurt zu knacken und einen wichtigen Heimsieg einzufahren.

Wird Olympique Lyon gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live bei RTL im Free-TV zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird LYN gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: Olympique Lyon gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Olympique Lyon gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1

