Europa League: Frankfurt - Ferencváros LIVE im TV, Stream & Liveticker

Damals setzten sich die Frankfurter mit einem 4:1-Heimsieg und einer 1:2-Auswärtsniederlage durch und erreichten das Viertelfinale. Während die Eintracht auf diese historische Basis aufbauen möchte, hat Ferencváros in der jüngeren Vergangenheit Schwierigkeiten gegen deutsche Teams gehabt.

Europa League: Eintracht Frankfurt - Ferencváros LIVE im Free-TV, Livestream, Ticker:

Ferencváros auf Rekordjagd

Ferencváros Budapest hat in dieser Saison bereits drei ihrer sechs Spiele in der UEFA Europa League gewonnen und strebt danach, erstmals seit dem Pokal der Pokalsieger 1994/95 vier Spiele in einer europäischen Saison zu gewinnen.