Juwel verzückt Eintracht Frankfurt mit Traumtor - Götze schwärmt

Eintracht Frankfurt steht dank Zaubertoren von Juwel Can Uzun und Hugo Ekitiké kurz davor das Achtelfinale in der Europa League zu erreichen. Gegen den ungarischen Vertreter Ferencváros Budapest gewann die Eintracht nach einer soliden Vorstellung mit 2:0 (0:0).

Den Dosenöffner gab Uzun, der bei seinem vierten Startelfeinsatz für die SGE das entgegengebrachte Vertrauen immer wieder rechtfertigte. In der 49. Minute fasste sich der 19 Jährige ein Herz und knallte den Ball aus der zweiten Reihe in den linken Winkel.

Matthäus schwärmt von Ekitiké

Ekitiké traf kurz darauf in überaus artistischer Manier zum 2:0 (59.). Daraufhin geriet Rekordnationalpieler Lothar Matthäus bei RTL ins Schwärmen: „Wenn das so gewollt war, dann ist das Weltklasse.“

Macht Uzun den Marmoush-Abgang vergessen?

„Ich wollte einfach zeigen, was ich drauf habe und konnte das auch gut zeigen mit meinem Tor“, freute sich Uzun nach der Partie bei RTL . „So wollen wir weitermachen.“ Abschließend wurde er gefragt, ob er nun Omar Marmoush ersetzt. „So etwas will ich gar nicht sagen. Omar war ein Weltklassespieler“, huldigte der Offensivspieler seinem ehemaligen Teamkollegen. Marmoush war im Wintertransferfenster für 80 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt .

Man habe am Donnerstagabend gesehen, was für eine Qualität in Uzun steckt. „Er erkennt die Situationen, spielt technisch super sauber und verfügt über großes Potenzial. Er macht sich, das ist sehr gut“, freute sich Götze für seinen Mitspieler.

Uzun entscheidet sich gegen den DFB

Uzun hatte bereits im Alter von 17 Jahren sein Profidebüt für den 1. FC Nürnberg gegeben. In der Spielzeit 2023/24 avancierte er mit 16 Toren in 33 Spielen zum Stammspieler beim Club. Der gebürtige Regensburger hatte sich für eine Karriere in der türkischen Nationalmannschaft entschieden und unter Trainer Vincenzo Montella im März 2024 sein Debüt im A-Team gefeiert. Er schaffte jedoch nicht den Sprung in den EM-Kader. Im Sommer 2024 folgte der Wechsel nach Frankfurt.