Europa League: Wirbel um Hummels‘ Rote Karte - Gräfe reagiert

Hätte Mats Hummels nicht vom Platz fliegen dürfen? Roms deutscher Abwehr-Boss sah beim 1:3 gegen Athletic Bilbao in der Europa League die Rote Karte (11.) - was der ehemalige Schiedsrichter Manuel Gräfe keineswegs nachvollziehen konnte.

Die Szene begann mit einem katastrophalen Fehlpass von Hummels, nach welchem Bilbaos Stürmer Maroan Sannadi freie Bahn in Richtung Roma-Tor hatte. Weil Hummels ihn wohl nicht mehr einholen hätte können, setze der 36-Jährige zur Grätsche an und brachte seinen Gegenspieler etwa 45 Meter vor dem eigenen Tor zu Fall. Da er aber der knapp letzte Mann war, schickte ihn Schiedsrichter Clément Turpin mit glatt Rot vom Feld.

Rote Karte für Hummels: „Falsche Entscheidung“

„Erstens ist es selten, 45 Meter vor dem Tor eine Rote Karte für DOGSO (Englischer Fachbegriff: eine klare Torchance verhindern, Anm. d. Red.) zu bekommen: Warum? Weil in 99 Prozent der Fälle ein anderer Spieler noch eingreifen kann - auch in dieser Situation", setzte Gräfe an. Tatsächlich sah es so aus, als hätte Abwehrkollege Gianluca Mancini die Situation womöglich noch entschärfen können.