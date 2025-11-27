Europa League: Fabelzahlen für Undav

Christopher Mallmann 27.11.2025 • 22:56 Uhr Deniz Undav glänzt auch beim Sieg in der Europa League und setzt damit seinen fantastischen November fort - mit Rekordwerten.

VfB-Stürmer Deniz Undav hat beim Sieg in der Europa League bei den Go Ahead Eagles (4:0) erneut einen starken Auftritt hingelegt - und damit seinen außergewöhnlichen Monat November fortgesetzt.

Der 29-Jährige erzielte zwar kein eigenes Tor, legte aber zwei Treffer auf und kommt nun auf acht Torbeteiligungen im November (sechs Tore, zwei Assists) - so viele wie niemand sonst in den Top-5-Ligen.

Zum Vergleich: Kylian Mbappé von Real Madrid, der Zweitplatzierte, weist sieben Beteiligungen auf (sechs Tore, ein Assist).

Undav: „Nichts anbrennen lassen“

„Ich freue mich, dass ich zwei Tore vorbereiten konnte. Scorerpunkte zu sammeln ist immer gut. Mich freut es für Jamie, dass er zwei Dinger gemacht hat. Es war ein guter Teamsieg. Wir haben nichts anbrennen lassen“, sagte Undav bei RTL.