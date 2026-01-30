Europa-League-Auslosung: Stuttgart trifft auf Traditionsklub

SPORT1 30.01.2026 • 13:32 Uhr In Nyon werden die Playoffs der Europa League ausgelost. Dem VfB Stuttgart steht auf dem erhofften Weg ins Achtelfinale ein Duell mit einem schottischen Traditionsklub bevor.

Die heiße Phase der Europa League wurde mit der Auslosung für die Playoffs eingeleitet. Der VfB Stuttgart muss auf dem Weg ins Achtelfinale eine Hürde im Duell mit dem schottischen Traditionsklub Celtic Glasgow überwinden.

Sollten sich die Schwaben gegen den 55-maligen schottischen Meister durchsetzen, wartet im Achtelfinale ein Gegner aus Portugal. Dort warten entweder Sporting Braga oder der FC Porto. Ausgetragen werden die Playoffs zwischen dem 19. und 26. Februar.

SPORT1 zeigt die Auslosung zum Nachlesen im Ticker.

+++ Das war‘s! +++

Damit ist die Auslosung auch schon beendet. Alle acht Partien im Kampf um das Achtelfinale stehen fest.

+++ Bologna - SK Brann +++

+++ Genk - Dinamo Zagreb +++

+++ Stuttgart - Celtic +++

Für den VfB Stuttgart geht es also nicht nach Bulgarien. Stattdessen wartet mit Celtic ein Traditionsklub und Serienmeister aus Schottland auf den Bundesligisten.

+++ Ferencváros - Ludogorets +++

+++ Nottingham Forest - Fenerbahce +++

+++ Viktoria Pilsen - Panathinaikos +++

+++ Roter Stern Belgrad - Lille +++

+++ Celta Vigo - PAOK Saloniki +++

Die erste Partie der Playoffs steht fest.

+++ Die Auslosung beginnt +++

In einem letzten Video wurde noch einmal der genaue Ablauf der Auslosung erklärt. In wenigen Augenblicken werden zunächst die Platzierungen der ungesetzten Teams im Turnierbaum bestimmt. Anschließend kommen die gesetzten Gegner dazu.

+++ Gleich geht es los! +++

Kurz nach der Auslosung der Champions League rollen in wenigen Minuten auch die Loskugeln der Europa League. Moderator Pedro Pinto betritt die Bühne und begrüßt die Zuschauer bevor die Partien der Playoffs bestimmt werden.

Die Auslosung wird wie immer vom stellvertretenden UEFA-Generalsekretär Giorgio Marchetti geleitet. Die Losfee des Tages ist der in Kempten geborene Ilhan Manzis, der in seiner Karriere unter anderem für Besiktas und Hertha BSC spielte.

+++ Europa League: So können Sie die Auslosung der Playoffs heute LIVE verfolgen +++

TV: Sky Sport News

Sky Sport News Stream: RTL +, Uefa.com

RTL +, Uefa.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

+++ Die möglichen Stuttgart-Gegner +++

Der VfB muss zunächst die Playoffs überstehen, um in ein mögliches Achtelfinale einzuziehen. Dort wartet auf die Stuttgarter entweder Ludogorets Razgrad aus Bulgarien oder der Traditionsverein Celtic Glasgow aus Schottland.

+++ Die möglichen Achtelfinalgegner des VfB +++

Setzt sich der VfB in den Playoffs durch, wartet im Achtelfinale ein Gegner aus Portugal. Dann ginge es entweder gegen Sporting Braga oder den FC Porto.

+++ Grundlagen für die Auslosung +++

In den Playoffs werden acht Tickets für das Achtelfinale vergeben, gespielt wird jeweils in Hin- und Rückspiel.

Der Auslosungsmodus ist klar strukturiert. Die 16 Playoff-Teilnehmer werden nach ihrer Platzierung in der Ligaphase in gesetzte und ungesetzte Teams eingeteilt. Die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 16 gelten als gesetzt, jene auf den Rängen 17 bis 24 als ungesetzt.

Dabei sind die Teams festen Ranggruppen zugeordnet: Die Klubs von den Plätzen neun und zehn treffen auf Gegner aus dem Block 23/24, die Ränge elf und zwölf auf 21/22, 13 und 14 auf 19/20 sowie 15 und 16 auf 17/18. Innerhalb dieser Gruppen entscheidet das Los über die konkreten Paarungen. Einen Schutz vor nationalen Duellen gibt es nicht mehr.

