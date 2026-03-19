Das heiß begehrte Kronjuwel des Freiburg-Gegners

Mette Bach 19.03.2026 • 10:50 Uhr Ihn muss der SC Freiburg heute in der Europa League einmal mehr besonders im Auge haben: Genks Konstantinos Karetsas weckt mit gerade einmal 18 Jahren bereits das Interesse zahlreicher europäischer Topklubs.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf einem Ausnahmetalent der Gäste: Konstantinos Karetsas. Der erst 18-Jährige gilt als eines der begehrtesten Nachwuchsjuwele Europas und steht bei zahlreichen Top-Klubs unter Beobachtung. Mit seiner dynamischen Spielweise sorgt der torgefährliche Offensivmann seit Monaten auch auf internationaler Bühne für Aufsehen.

Europa League: Genks Juwel Karetsas heiß begehrt

Die Top-Bundesligavereine wie der FC Bayern München oder Borussia Dortmund wurden bereits mit dem Offensivspieler in Verbindung gebracht. Der BVB verfolgte seine Entwicklung schon mehrfach live im Stadion. Der Marktwert des Ausnahmetalents (in der laufenden Saison zehn Tore in der heimischen Liga, vier in der Europa League) wird auf rund 35 Millionen Euro geschätzt.

Doch auch Premiere League Klubs wie Manchester City sowie der FC Chelsea zeigten in den vergangenen Monaten ebenfalls Interesse. Vor allem die Blues verstärkten im Winter Berichten zufolge die Bemühungen um den griechischen Star.

Einer Zauberer wie Wirtz und Musiala

Karetsas‘ außergewöhnliches Talent wurde bereits früh erkannt. Als der in Genk geborene Teenager zwischenzeitlich für den RSC Anderlecht spielte, wurde er 2023 im Alter von 16 Jahren zum wertvollsten Spieler der zweiten belgischen Liga gekürt. Nach der Station beim belgischen Zweitligisten kehrte er zunächst zu seinem Heimatverein Genk zurück.

Karetsas feierte sein Debüt im europäischen Wettbewerb mit 17 Jahren in dieser Saison in der Qualifikation der Europa League beim 5:1-Sieg (4:1) gegen Lech Posen. Insgesamt kommt er bislang auf zehn Einsätze, in denen er im Schnitt über 60 Minuten pro Spiel absolvierte und bereits zwei Treffer erzielte. Aufgrund seiner Stärken im Dribbling und seinem Gespür für enge Räume wurde der Grieche bereits mit Topstars wie Florian Wirtz und Jamal Musiala verglichen.

Auch in der Nationalmannschaft etablierte sich Karetsas bereits als Schlüsselspieler: Vor rund einem Jahr debütierte der auch für sein Geburtsland Belgien spielberechtigte Karetsas für Griechenland in den Nations-League-Playoffs beim 0:1 gegen Schottland. Damit war er der jüngste Nationalmannschaft-Debütant des Landes.

SC Freiburg hatte im Hinspiel Glück

Der Vertrag des Spielmachers von Genk, der sowohl im Zentrum als auch auf beiden Flügeln eingesetzt werden kann, läuft noch bis 2027 – in der unmittelbaren Zukunft steht nun zunächst der Kampf ums Viertelfinale der Europa League an.