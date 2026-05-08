Europa-Wettbewerb ohne die Bundesliga?

Tobias Wiltschek 08.05.2026 • 12:54 Uhr Der turbulente Europapokal-Abend am Donnerstag schafft nur teilweise Klarheit, was die Anzahl der Bundesliga-Klubs in der kommenden internationalen Saison betrifft.

Die Erfolge der deutschen Klubs im Europapokal und insbesondere der sensationelle Einzug des SC Freiburg ins Finale der Europa League haben zwischenzeitlich für Hoffnungen auf neun internationale Startplätze der Bundesliga in der kommenden Saison gesorgt.

Die sind nun aber geplatzt, nachdem sich Rayo Vallecano ebenfalls mit einem Sieg (1:0) im Rückspiel der Conference League bei Racing Straßburg den Einzug ins Finale gesichert hat.

Doch welche Folgen hätte es für die Bundesliga, wenn Freiburg tatsächlich die Europa League gewinnt? SPORT1 klärt auf.

Wie viele Bundesligisten können sich noch für die Champions League qualifizieren?

Der Traum von sechs Startplätzen ist ausgeträumt, nachdem sich Spanien endgültig Platz zwei in der Jahreswertung der UEFA hinter England gesichert hat. Dafür sorgte Rayo-Torhüter Augusto Batalla, der in Straßburg in der Nachspielzeit den Elfmeter von Julio Enciso parierte und damit den 1:0-Sieg seines Teams festhielt. Bei einem Unentschieden hätte die Bundesliga noch die Chance gehabt, durch einen Sieg der Freiburger im Europa-League-Finale an den Spaniern vorbeizuziehen.

Sollte Freiburg das Endspiel gegen Aston Villa gewinnen, würden die Breisgauer in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Die Bundesliga bekäme damit zumindest einen fünften Startplatz in der Königsklasse. Bei einer Freiburger Niederlage bliebe es bei vier Startplätzen.

Wie viele Europapokal-Startplätze könnte die Bundesliga insgesamt in der kommenden Saison bekommen?

Bei einem Europa-League-Sieg der Freiburger könnten sich bis zu acht statt normalerweise sieben Bundesligisten für den internationalen Wettbewerb qualifizieren. Der Sportclub wäre der fünfte Champions-League-Starter, die Vereine auf den Plätzen fünf und sechs qualifizieren sich für die Europa League und ein achter Verein wäre für die Conference League qualifiziert.

Es kann aber auch sein, dass die Bundesliga in der kommenden Saison gar kein Team in die Conference League entsendet. Dies ist dann der Fall, wenn Freiburg die Europa League gewinnt und in der Bundesliga Siebter wird. In dem Fall würde der in der Bundesliga erspielte Platz in der Conference League an die UEFA zurückgehen und an einen anderen Verband vergeben werden. Deutschland hätte dann fünf Teilnehmer in der Champions League, aber keinen in der Conference League.

Sollte Freiburg als Europa-League-Sieger schlechter als auf Platz sieben einlaufen, würde der Bundesliga-Siebte an der kommenden Conference-League-Saison teilnehmen.