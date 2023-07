Frauen-Bundesliga auf SPORT1! Teams, Favoritinnen, TV und Stream

Ab dem 15. September duellieren sich in der Google Pixel Frauen-Bundesliga die zwölf besten Teams Deutschland um die Meisterschale. Als Titelverteidiger geht der FC Bayern München ins Rennen. In einem spannenden Titelrennen mit dem VfL Wolfsburg bis zum letzten Spieltag sicherten sich die Münchnerinnen zum vierten Mal die Meisterschaft in der Bundesliga.