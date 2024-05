Ungeschlagen Meister: Bayern-Frauen holen wieder den Titel

Erster Titel abgehakt - die Fußballerinnen von Bayern München haben ungeschlagen zum sechsten Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Zwei Spieltage vor Saisonende sicherten sich die Münchnerinnen durch ein 2:1 (2:0) bei Bayer Leverkusen am Samstag die Schale zum zweiten Mal in Folge. Die Rivalinnen vom VfL Wolfsburg liegen unaufholbare sieben Punkte zurück.

In der ersten Halbzeit eröffnete die englische Nationalspielerin Georgia Stanway in der 18. Minute mit der Führung. Linda Dallmann erhöhte nur kurze Zeit später (27.). In der zweiten Hälfte verkürzte zwar Leverkusens Nikola Karczewska (62.), dennoch feierten die Münchnerinnen am Ende ihre zweite erfolgreiche Titelverteidigung nach 2016.