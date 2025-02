Frohms beim VfL Wolfsburg degradiert - das sind die Gründe

„Wir haben eine sehr gute Anneke gesehen, die das mitbringt, was vielleicht konträr zu Merle steht“, sagte der Coach nach dem 3:0 gegen Carl Zeiss Jena am Montag, bei dem Borbe erstmals zwischen den Pfosten stand.

Frohms verlässt Wolfsburg im Sommer

Frohms verlor DFB-Stammplatz und trat zurück

Frohms - bei der EM 2022 und der WM 2023 die Nummer 1 im deutschen Tor - hat in den vergangenen acht Monaten einen steilen sportlichen Abstieg erlebt: Vor den Olympischen Spielen in Paris hatte sie unter Horst Hrubesch ihren Stammplatz in der Nationalmannschaft an Ann-Katrin Berger verloren. Frohms kritisierte später, die Kommunikation ihrer Ausbootung sei „nicht glücklich gelaufen“.